У ніч на 7 грудня російські війська запустили по території України понад десять ударних БпЛА, з них частину було збито на Київщині. Падіння уламків призвело до пошкоджень приватних будинків та автомобілів.

Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.

Станом на 10:00 в одному з населених пунктів пошкоджено вісім приватних будинків, два вантажних автомобілі, господарські приміщення та паркан. Постраждалих немає.

Загалом цієї ночі російські війська атакували Україну 14 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 та іншими видами дронів, які були запущені з Приморсько-Ахтарська (РФ).

Силами ППО було збито половину з них, ще шість БпЛА локаційно втрачено, а останній вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії.