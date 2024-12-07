Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.
Станом на 10:00 в одному з населених пунктів пошкоджено вісім приватних будинків, два вантажних автомобілі, господарські приміщення та паркан. Постраждалих немає.
Загалом цієї ночі російські війська атакували Україну 14 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 та іншими видами дронів, які були запущені з Приморсько-Ахтарська (РФ).
Силами ППО було збито половину з них, ще шість БпЛА локаційно втрачено, а останній вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії.
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