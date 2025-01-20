Американські та європейські розвідслужби дійшли висновку, що пошкодження підводних енергетичних і комунікаційних кабелів у Балтійському морі стали результатом морських аварій, а не цілеспрямованих дій Росії.

Про це повідомляє The Washington Post.

Розслідування інцидентів, включаючи пошкодження електричного кабелю між Фінляндією та Естонією в грудні 2024 року, свідчить про помилки екіпажів на погано обслуговуваних суднах.

Зокрема, підозра впала на танкер Eagle S, який транспортував російську нафту в обхід санкцій. За даними фінської влади, танкер міг випадково пошкодити кабель, волочачи якір.

Хоча офіційні висновки вказують на випадковість, деякі експерти вважають такі інциденти підозрілими. Колишній очільник фінської військової розвідки Пекка Товері заявив, що ці випадки нагадують “типову гібридну операцію” Росії, головною ознакою якої є можливість заперечення причетності.

Фінська влада продовжує розслідувати інцидент із танкером Eagle S. Членам екіпажу заборонено залишати країну. Хоча зібрані докази свідчать про випадковість, слідчі не відкидають імовірності цілеспрямованих дій РФ.