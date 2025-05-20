Внаслідок нещодавньої атаки російських військ у Великописарівській громаді зазнали пошкоджень гідротехнічні споруди. Проте, за інформацією обласної військової адміністрації, підтоплення населених пунктів наразі не спостерігається.

Ситуація з рівнем води залишається стабільною, без ознак підвищення, і контролюється фахівцями відповідних служб.

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров дав вказівку Охтирській районній військовій адміністрації терміново провести засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У засіданні беруть участь представники Регіонального офісу водних ресурсів. За результатами зустрічі підтверджено, що наразі немає загрози для населення, і в разі змін мешканців буде оперативно проінформовано.

Згідно з інформацією регіонального офісу водних ресурсів Сумської області, зруйнована гідротехнічна споруда розташована на одній з приток річки Ворскла. Оскільки поруч немає населених пунктів, загроза підтоплення житлових будинків відсутня.

У зв’язку з безпековою ситуацією наразі неможливо провести обстеження місця руйнування або виконати ремонтні роботи.

Станом на ранок 20 травня стало відомо, що також зруйновано міст, який з’єднував село Ямне з Вільним, Великою Писарівкою та трасою Краснопілля – Харків.