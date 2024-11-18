В Україні запустили мобільний застосунок від Державної служби зайнятості, який допоможе громадянам знаходити роботу та отримувати ваучери на навчання.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Зазначається, що застосунок розробили в рамках програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні за фінансової підтримки урядів Польщі та Німеччини.

У 2023 році Державна служба зайнятості надала послуги 665 тисячам українців, а цього року — 548 тисячам людей. Очікується, що після запуску застосунку навантаження Центри зайнятості зменшиться, а кількість користувачів — зростатиме.

Мобільний застосунок орієнтований на потреби пошукачів роботи. Після авторизації з використанням кваліфікованого електронного підпису, Bank ID, “Дія.Підпис” або в гостьовому режимі користувач потрапляє на єдиний портал вакансій, де може переглядати доступні вакансії.

У застосунку також передбачена можливість подати заявку на ваучер для спеціалізованого навчання або пройти онлайн-курс від Держслужби зайнятості.

Скористатися застосунком зможуть також українці за кордоном. Зараз його функції повністю орієнтовані на потреби пошукачів роботи. Наступним етапом реалізації цієї ініціативи стане розробка відповідного функціоналу для роботодавців.

Застосунок доступний в App Store та Google Play.