У понеділок, 22 липня, пошук буде продовжено за узгодженням з Національною поліцією.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Зазначається, що станом на 21:25 суботи, 21 липня, пошуково-рятувальні роботи щодо пошуку людини, яка впала у воду внаслідок обриву канатної дороги біля Пішохідного мосту у Києві, завершено. Зазначається, що тіло, ймовірно хлопця 2004 року народження, не знайдено.

«Водолазно-рятувальним відділенням ДСНС було обстежено 8 тис м. кв дна річки під час занурень, а також 12 тис м. кв за допомогою Ехолоту», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вдень у центрі Києва обірвався тролей через річку Дніпро біля пішохідного моста. Унаслідок обриву у воду впала людина.