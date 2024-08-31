Про це повідомила Харківська ОВА.

У Харкові 30 серпня було чути вибухи. Росіяни обстріляли місто авіабомбами. В одному з районів снаряд влучив у житловий 12-поверховий будинок.

Вибухи пролунали під час повітряної тривоги, коли військові попереджали про запуск КАБів.

Наразі на місці події завершені пошуково-рятувальні роботи. триває ліквідація наслідків прильотів. Маємо розуміння того, що зруйнована частина будинку, де було влучання, буде розібрана. На місцях працюють усі профільні служби, волонтерські та благодійні організації», – зазначив Олег Синєгубов.

В Харкові ворог здійснив авіаційний обстріл, внаслідок якого загинули 6 людей, а 97 отримали поранення. Найбільше постраждалих зафіксовано в 12-поверховому будинку в Індустріальному районі.