Про це повідомила Харківська ОВА.
У Харкові 30 серпня було чути вибухи. Росіяни обстріляли місто авіабомбами. В одному з районів снаряд влучив у житловий 12-поверховий будинок.
Вибухи пролунали під час повітряної тривоги, коли військові попереджали про запуск КАБів.
Наразі на місці події завершені пошуково-рятувальні роботи. триває ліквідація наслідків прильотів. Маємо розуміння того, що зруйнована частина будинку, де було влучання, буде розібрана. На місцях працюють усі профільні служби, волонтерські та благодійні організації», – зазначив Олег Синєгубов.
В Харкові ворог здійснив авіаційний обстріл, внаслідок якого загинули 6 людей, а 97 отримали поранення. Найбільше постраждалих зафіксовано в 12-поверховому будинку в Індустріальному районі.
- Із дозволом вражати російську авіацію удару по Харкову не сталося, – Зеленський
- У Харкові кількість жертв авіаудару зросла до п’яти осіб, а постраждалих – до 40
- Кількість постраждалих у Харкові збільшилася до 59, серед них 9 дітей