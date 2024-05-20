49-річного чоловіка судитимуть за поширення інформації про місця видачі повісток, оскільки цим він підривав обороноздатність держави. Харків’янину загрожує до восьми років ув’язнення.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Направлено до суду обвинувальний акт стосовно 49-річного чоловіка за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну харків’янин систематично поширював у телеграм-каналах інформацію щодо місць перебування співробітників територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, а також часу фактичного проведення мобілізаційних заходів. Пости супроводжувались фотографіями і відео, на яких зображені військовослужбовці ТЦК та СП.

Зазначається, що формулювання, які використовував чоловік, дискредитували роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Поширення повідомлень про місця видачі повісток створювало передумови для того, щоб військовозобов’язані громадяни України могли уникнути призову на військову службу. Крім того, дії обвинуваченого призводили до зростання напруження в суспільстві, завдавали шкоди авторитету ЗСУ і підривали обороноздатність нашої держави.

У прокуратурі повідомили, що чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.