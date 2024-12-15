Пані посол України в США Оксана Маркарова отримала велику кількість повідомлень від пранкерів, які видавали себе за американських урядовців.

Про це дипломатка написала на сторінці у Facebook.

За словами Маркарової, впродовж останніх днів на її телефон надійшла “купа повідомлень від пранкерів/зловмисників”, які видають себе за урядовців США й або просять прямі контакти українських урядовців, або термінової розмови. При цьому кіберзловмисники вдають, що пишуть із секретного телефону.

“Звичайно, ми з нашими всіма партнерами у постійному контакті й також використовуємо виключно перевірені канали комунікації, тому всі такі випадки відразу зловили й повідомили правоохоронців”, – наголосила пані посол.

Дипломатка пояснила, що рішення повідомити про дії пранкерів було прийняте нею через “сплеск таких контактів, а також доволі гарну якість виконання”.

Маркарова закликала колег бути пильними та перевіряти контакти із незнайомих номерів, електронних пошт і інших месенджерів.