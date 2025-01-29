Міністерство закордонних справ Словаччини викликало посла України та висловило йому рішучий протест, звинувативши Київ у втручанні у внутрішні справи країни.

Про це повідомляє словацьке видання Dennik.

Протест висловили після того, як українське МЗС заявило, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо «отруєний російською пропагандою».

Таку заяву зробили у відповідь на слова Фіцо, який назвав президента України Володимира Зеленського ворогом Словаччини. Також він заявив, що Братислава хоче й надалі купувати російський газ, а тому вимагає від Києва відновити його транзит через територію України.

Згодом Зеленський відповів словацькому прем’єрові, зазначивши, що той обирає «Москву замість Америки та інших партнерів, які можуть забезпечити його країну газом на комерційних умовах».

Нагадаємо, 28 січня, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо продовжив дискусію щодо транзиту російського газу через Україну, назвавши Володимира Зеленського “ворогом” Словаччини.

Також Фіцо пригрозив заблокувати всю допомогу Україні від Європейського Союзу, якщо президент України не відновить транзит російського газу через територію України.