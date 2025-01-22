Сервіс "єВідновлення", тимчасово призупинений через російську кібератаку, знову працює у застосунку та на порталі "Дія".

Про це повідомили віцепрем’єр-міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров та Міністерство розвитку громад і територій.

Тепер власники пошкодженого або знищеного житла можуть подавати заяви на компенсацію через “Дію” або звертатися до Центрів надання адміністративних послуг.

Компенсації в першу чергу отримають:

військовослужбовці;

багатодітні сім’ї;

люди з інвалідністю.

Отримані кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів або оплату послуг підрядників.

Також Міністерство повідомило про продовження терміну дії житлових сертифікатів. Для тих, чиї кошти вже заброньовані, термін бронювання подовжено на 30 днів — до 20 лютого 2025 року включно.