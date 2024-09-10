Посли країн "Великої сімки" звернули увагу України на необхідність якнайшвидшого призначення незалежних експертів до наглядової ради компанії "Укренерго".

Про це йдеться в повідомленні G7 у мережі X.

“У зв’язку зі звільненням голови правління Укренерго і відставкою двох членів наглядової ради посли G7 підкреслюють важливість швидкої організації процедури за стандартами ОЕСР для визначення компетентних і професійних незалежних експертів до наглядової ради”, – йдеться у заяві.

Посли підкреслили, що це питання є ключовим для забезпечення енергетичної безпеки України та підтримки довіри міжнародних партнерів.

Нагадаємо, ввечері 2 вересня наглядова рада “Укренерго” ухвалила рішення про звільнення голови компанії Володимира Кудрицького. Це відбулося після засідання Ставки верховного головнокомандувача 30 серпня, на якому був присутній міністр енергетики Герман Галущенко.

Наступного дня, 3 вересня, двоє членів наглядової ради – Данієль Доббені та Педер Андреасон – подали у відставку після звільнення Кудрицького.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 6 вересня повідомив, коли буде призначено нового голову “Укренерго” та замінено членів наглядової ради, які залишили свої посади.