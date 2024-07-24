Посли країн Європейського Союзу затвердили транш України на 4,2 млрд євро за програмою Ukraine Facility.

Про це повідомляє угорське головування у Раді ЄС у X (Twitter).

“Сьогодні посли затвердили перший транш у рамках Українського плану Положення про кредитний фонд Ukraine Facility, відкривши шлях для переведення майже 4,2 млрд млрд євро на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України”, — йдеться у повідомленні.

✅ Today, Ambassadors adopted the first instalment under the Ukraine Plan of the Ukraine Facility Regulation, paving the way for the transfer of nearly €4.2 bn to support Ukraine's recovery, reconstruction, and modernisation. As a next step, the @EUCouncil will move ahead with a… pic.twitter.com/4XIG7iDMSl — Hungarian Presidency of the Council of the EU 2024 (@HU24EU) July 24, 2024

Наступним кроком стане затвердження цього рішення щодо письмової процедури, яка використовується для кроків, які не потребують обговорень.