Про це повідомляє угорське головування у Раді ЄС у X (Twitter).

✅ Today, Ambassadors adopted the first instalment under the Ukraine Plan of the Ukraine Facility Regulation, paving the way for the transfer of nearly €4.2 bn to support Ukraine's recovery, reconstruction, and modernisation. As a next step, the @EUCouncil will move ahead with a… pic.twitter.com/4XIG7iDMSl

— Hungarian Presidency of the Council of the EU 2024 (@HU24EU) July 24, 2024