Постійні представники країн-членів Європейського Союзу знову не змогли ухвалити рішення щодо рекомендацій Єврокомісії розпочати переговори з Україною про вступ до блоку. Угорщина виступила із запереченнями.

Про це пише “Інтерфакс-Україна” із посиланням на високопоставлених європейських дипломатів.

“Обговорення завершилося. Усі знають, що Комісія вважає, що Молдова й Україна завершили виконувати свої умови, і що ми маємо провести міжурядову конференцію. На засіданні це було дуже ясно. Багато країн сказали, що згодні із цим, але Угорщина знову заявила, що у них є умови, які ще необхідно виконати, інакше вони не зможуть прийняти оцінку Комісії”, — заявив співрозмовник видання.

Ще один дипломат стверджує, що Угорщина «виступила з такими самими просторікуваннями, як і минулого разу», — про недостатній прогрес щодо питання національних меншин.

“Угорщина знову згадала 11 питань, зачитала дві поправки до переговорних рамок про добросусідські відносини й національні меншини, згадавши, що нам (ЄС — ред.) також потрібно просуватися вперед із Сербією та Албанією”, — зазначив дипломат.

За його словами, решта країн, які беруть участь у дебатах «голосно і ясно підтримують оцінку Комісії і відкинули внесення нових вимог», а також виступають за проведення міжурядової конференції 25 червня.

Водночас обидва високопоставлені дипломати констатували, що обговорення продовжать уже наступного тижня. При цьому вони не виключили можливість того, що Будапешт піде на компроміс і дасть «зелене світло» Україні та Молдові задля прогресу щодо країн Західних Балкан.