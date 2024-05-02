Посол України у США Оксана Маркарова розкрила зміст широкого пакета санкцій, який Вашингтон запровадив проти військово-промислової бази Росії.

Про це вона написала у Facebook.

“Санкції проти понад 280 суб’єктів (Мінфін США – майже 200 суб’єктів. Держдеп – майже 80) спрямовані проти російського військово-промислового комплексу та програм розробки та виробництва хімічної та біологічної зброї, а також суб’єктів з юрисдикції третіх країнах, які допомагають росії набувати ключових ресурсів для виробництва озброєння”, — йдеться в повідомленні.

Серед суб’єктів, які опинилися під дією санкцій, є майже 60 компаній з Азербайджану, Бельгії, Китаю, Росії, Словаччини, Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратів, які забезпечують можливість отримання Росією необхідних для її військово-промислового комплексу технологій та обладнання з-за кордону.

Понад 100 суб’єктів у самій Росії потрапили під дію санкцій, зокрема, у технологічному, оборонному, виробничому та транспортному секторах економіки.

Крім того, США запровадили обмеження для компаній у сфері енергетики та учасників проєкту Arctic LNG 2, пов’язаних із російською енергетичною індустрією.

Санкції також стосуються компаній, що мають відношення до виробників металургійного вугілля, авіаційного та аерокосмічного секторів.

Крім цього, під дію обмежень потрапили троє посадовців російських виправних колоній, пов’язаних зі смертю опозиційного політика Олексія Навального.

Нагадаємо, що міністерство фінансів та Державний департамент США 1 травня, у середу, оголосило про запровадження санкцій проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, які сприяють військово-промисловому комплексу Росії та допомагають їй ухилятись від уже накладених обмежень.