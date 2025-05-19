Мартін Єгер, посол Німеччини в Україні, нещодавно зустрівся з Костянтином Єлісєєвим, радником народного депутата Петра Порошенка. Ця зустріч відбулася на фоні обшуку, який Державне бюро розслідувань (ДБР) провело у Єлісєєва у справі, пов’язаній із Харківськими угодами.

У своєму пості в соціальній мережі X, Єгер підкреслив, що зустріч відбулася з надійним партнером і другом. Вони обговорили важливість дотримання верховенства права та основоположних принципів, особливо в контексті переговорів України щодо вступу до Європейського Союзу.

16 травня партія «Європейська солідарність» повідомила про обшук, проведений співробітниками ДБР у Костянтина Єлісєєва в рамках розслідування Харківських угод. Ці угоди, укладені у 2010 році, передбачали продовження базування російського Чорноморського флоту в Криму в обмін на знижку на газ для України.

ДБР розслідувало, чи відповідали ці угоди національним інтересам України та чи були порушення під час їх укладання. Серед підозрюваних у цій справі – колишній президент Віктор Янукович та екс-прем’єр-міністр Микола Азаров. Розслідування завершилося у 2022 році, а матеріали були передані до суду.

Костянтин Єлісєєв, радник Петра Порошенка, раніше займав посаду заступника керівника Адміністрації президента під час його президентства. До цього він також був постійним представником України при Європейському Союзі, а у 2010 році – заступником міністра закордонних справ України.