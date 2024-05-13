Німеччина підтримує Формулу миру і якщо будуть якісь перемовини, стоятиме на боці України.

Про це заявив посол Німеччини в Україні Мартін Єґер в інтерв’ю національному телемарафону «Єдині новини».

«Це українські жертви, які приносяться, і тільки Україна може вирішувати, коли стануть можливим такі переговори і таке рішення. Ми не будемо давати Україні якісь вказівки. Якщо будуть якісь перемовини, ми будемо стояти на боці України. Не буде жодного «Мінська-3», – йдеться у повідомленні Єґера.

Дипломат підкреслив, що саме українці несуть тягар війни та ведуть війну за відновлення територіальної цілісності своєї країни, зокрема і повернення Криму.

Посол також додав, що Німеччина підтримує Формулу миру Президента Зеленського і вважає це за належний підхід, щоб закінчити цю війну.