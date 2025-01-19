Про це пише Reuters.
У інформаційному документі, датованому 14 січня та підписаному послом Андреасом Міхаелісом, описується програма Дональда Трампа на його другий термін у Білому домі як програма “максимального зриву”, що призведе до “перевизначення конституційного порядку”, з максимальною концентрацією влади в руках президента.
“Основні демократичні принципи та принципи стримувань і противаг будуть значною мірою підірвані, законодавча влада, правоохоронні органи та засоби масової інформації будуть позбавлені незалежності та використані як політична рука. Big Tech отримає повноваження спільного управління”, — йдеться в документі.
Зазначається, що перехідна команда Трампа цю оцінку посла не прокоментувала.
Своєю чергою, Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що американські виборці обрали Трампа на демократичних виборах, і воно буде “тісно співпрацювати з новою адміністрацією США в інтересах Німеччини та Європи”.
Нагадаємо, мер Лондона Садік Хан вважає, що повернення президента США Дональда Трампа в Білий дім знаменує собою “небезпечний момент” для західної цивілізації.
- Дональд Трамп запустив власну криптовалюту
- Трамп прилетів до Вашингтона на інавгурацію
- Вперше за 20 років інавгурація Трампа пройде в приміщенні: стала відома причина