Посол Німеччини в Сполучених Штатах Андреас Міхаеліс попередив, що нова адміністрація Трампа позбавить правоохоронні органи та ЗМІ їхньої незалежності та передасть великим технологічним компаніям “владу співуправління”.

Про це пише Reuters.

У інформаційному документі, датованому 14 січня та підписаному послом Андреасом Міхаелісом, описується програма Дональда Трампа на його другий термін у Білому домі як програма “максимального зриву”, що призведе до “перевизначення конституційного порядку”, з максимальною концентрацією влади в руках президента.

“Основні демократичні принципи та принципи стримувань і противаг будуть значною мірою підірвані, законодавча влада, правоохоронні органи та засоби масової інформації будуть позбавлені незалежності та використані як політична рука. Big Tech отримає повноваження спільного управління”, — йдеться в документі.

Зазначається, що перехідна команда Трампа цю оцінку посла не прокоментувала.

Своєю чергою, Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що американські виборці обрали Трампа на демократичних виборах, і воно буде “тісно співпрацювати з новою адміністрацією США в інтересах Німеччини та Європи”.

Нагадаємо, мер Лондона Садік Хан вважає, що повернення президента США Дональда Трампа в Білий дім знаменує собою “небезпечний момент” для західної цивілізації.