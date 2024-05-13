Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер зазначає, що Україна вже в травні 2024 року отримає від Німеччини нову систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це посол ФРН в Україні Мартін Єгер повідомив в ефірі телемарафону.

Єгер повідомив, що вже деякі системи IRIS-T перебувають в Україні, а ще одна буде передана бійцям ЗСУ в травні.

Дипломат також наголосив, що Німеччина обіцяла Україні, що цього року, наступного року і ще 2026 року постачатиме нові системи IRIS-T. Він назвав це послідовною роботою.

Нині в Україні діє дві системи IRIS-T SLM. Друга прибула у квітні цього року. Німеччина передала її в співпраці зі Швецією. Очікують ще на 6 комплексів. Два мають прибути до кінця 2023 року, ще чотири – у 2024-му.