Як передає Svenska Dagbladet, про це заявив посол України у Швеції Андрій Плахотнюк.
За його словами, ще минулого року президент Зеленський під час візиту до Швеції заявив, що Україна дуже зацікавлена у постачанні Gripen.
“Нам потрібні Gripen, нам потрібні боєприпаси, нам потрібні системи ППО. Нам потрібне все, щоб захистити життя українців”, – сказав дипломат.
Йдеться про виживання людей, додав Плахотнюк.
Раніше міністр оборони Швеції Йонсон заявив, що деякі країни просили Стокгольм почекати із надсиланням винищувачів Gripen Україні.
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