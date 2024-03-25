Про це повідомляє посол США в Україні Бріджіт Брінк у мережі X (Twitter).

“Сьогодні вранці Росія знову атакує Україну гіперзвуковими ракетами. Гучні вибухи у Києві“, – написала вона.

Як зазначила Брінк, за останні п’ять днів Росія запустила сотні ракет та безпілотників проти суверенної країни.

“Україна потребує нашої допомоги прямо зараз. Не можна втрачати жодної хвилини“, – додала вона.

Сьогодні у Києві близько 10:30 пролунали вибухи під час оголошення повітряної тривоги. Силами ППО було знищено дві балістичні ракети. Наразі відомо про п’ятьох постраждалих.