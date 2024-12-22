Наразі більше тисячі заяв подано до “Українського легіону” на території Польщі. До тих, хто висловив бажання доєднатися до військового формування, польська сторона висуває серйозні умови щодо базового військового вишколу.

Про це розповів посол України у Польщі Василь Боднар в інтерв’ю “Суспільному”.

Він зазначив, що минулого місяця у рамках формування легіону відбувся перший набір підписання контрактів і створення першого українського підрозділу. Наступний запис до легіону заплановано на 10 січня 2025 року.

“Не скажу зараз за кількістю, оскільки це поки що на прохання Міністерства оборони тримається як закрита інформація. Всього ми маємо більше тисячі заяв, які зараз розглядаються відповідною комісією. Ми сподіваємося, що ця кількість постійно зростатиме”, – зазначив Боднар.

Він додав, що після проходження базового військового вишколу залежно від спеціалізації того чи іншого бійця, відбувається переїзд на спеціалізовані полігони для підготовки безпосередньо до виконання тих чи інших функцій.

“І вже після цього йде формування у відповідній військовий підрозділ на території України, де ті, хто записався до Українського легіону, вже перебувають у безпосередньому підпорядкуванні тої чи іншої військової частини”, – пояснив Боднар.

Загалом посол назвав “унікальною історією” те, що на території Польщі відбувається формування українського підрозділу.

“Це дуже важливий елемент підтримки України, оскільки багато громадян України перебуває за кордоном. Не всі вони потрапили за кордон в спосіб, який традиційно притаманний для перетину кордону і частина з них хотіла б повернутися. Також є відповідна мотивація для громадян України в інших країнах, не тільки в Польщі, стати до лав збройних сил”, – сказав посол.