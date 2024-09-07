Юлія Ковалів висловила обурення через внесення до програми Міжнародного кінофестивалю у Торонто фільму “Росіяни на війні” колишньої співробітниці RT Анастасії Трофимової.

Про це написала у соцмережі Х написала посол України в Канаді Юлія Ковалів.

Вона підкреслила, що фільм “Росіяни на війні” створений колишньою режисеркою документальних фільмів для RT Анастасією Трофимовою, яка нещодавно у Венеції висловила сумніви щодо масових злочинів росіян у Бучі.

Посол зазначила, що цей фільм “свідомо спотворює реальність російської війни проти України”. Вона додала, що для одного з найпрестижніших кінофестивалів світу, Міжнародного кінофестивалю в Торонто, є безвідповідальним розповсюджувати російську пропаганду. Посол закликала скасувати показ цієї стрічки.

“Ми глибоко розчаровані рішенням Міжнародного кінофестивалю у Торонто включити до цьогорічної програми російський пропагандистський фільм. З огляду на те, що місія фестивалю полягає у “трансформації за допомогою фільмів сприйняття людьми світу”, ми вбачаємо у цьому спробу відбілити воєнні злочини, вчинені російськими військовими в Україні”, – заявила Ковалів.

Раніше фільм “Росіяни на війні” показали на Венеціанському кінофестивалі, що спричинило протест української спільноти.