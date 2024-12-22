Василь Боднар сказав, що діалог з Польщею "дуже конструктивний і практичний", і зараз Україна визначає місця для поховань.

“Ми не розголошуємо результатів перед тим, як досягти певних конкретних домовленостей і початку робіт. Це дорога з двостороннім рухом. Вона включає дуже великий комплекс питань, пов’язаних з чинним законодавством, з діючими нормами, з узгодженням певних місць (поховань — ред.) по обох сторонах кордону”, — сказав Боднар.

Нагадаємо, що українська влада заборонила полякам проводити ексгумацію після того, як у 2017 році польські націоналісти з погодженням місцевої влади осквернили і знесли монумент повстанцям УПА в Польщі. Пам’ятник був споруджений українською діаспорою.

Однак у 2019 році українська влада дозволила ексгумацію за умови, що її проводитимуть українські фахівці спільно з польськими колегами. Після цього почався діалог у цьому напрямку, який триває і дотепер.

“Визначаємо спільно місця для поховань й також комунікуємо з польською стороною. Скажу так, що є дуже конструктивний і практичний діалог”, — сказав Боднар.

Волинська трагедія — етнічні чистки українців і поляків, які відбулися під час нацистської окупації в 1943–1944 роках. Українська повстанська армія протидіяла Армії Крайовій в умовах партизанської боротьби, що спричиняла жертви серед цивільного населення як поляків, так і українців. Встановлені імена близько 30 тисяч польських та близько 10 тисяч українських жертв.

Втім, як пише Український інститут національної пам’яті (УІНП), соціально-етнічне протистояння між українцями й поляками в роки Другої світової війни та перші повоєнні роки було підігріте нацистським та комуністичним тоталітарними режимами, щоб послабити польське й українське підпілля.