Посол України в Польщі Василь Боднар висловив думку, що нові санкції проти Росії можуть бути запроваджені, якщо Володимир Путін не погодиться на припинення вогню. У своєму інтерв’ю він також обговорив підтримку Польщі для України, історичні питання та вплив української ситуації на політичні кампанії в Польщі.

Дональд Туск, голова польського уряду, підтвердив позицію “коаліції охочих”, що спочатку має бути досягнуто припинення вогню, а потім розпочнуться переговори. Боднар зазначив, що основним інструментом тиску на Росію є європейська солідарність, якої Москва найбільше боїться. Польща активно зміцнює свої оборонні можливості та займає лідируючі позиції серед європейських країн за витратами на оборону.

Посол також повідомив, що готується 17-й пакет санкцій ЄС, в якому обговорюється розширення обмежень на “тіньовий флот” Росії, що постачає нафту на зовнішні ринки. Крім того, планується посилення санкцій у банківському секторі та створення спеціального трибуналу для розслідування дій Росії. Якщо Росія не відгукнеться на пропозиції про переговори та припинення вогню, тиск з боку Європи та США лише зросте.

Василь Боднар підкреслив, що питання України є важливим у контексті передвиборчих кампаній у Польщі, зокрема в аспектах безпеки та соціальної політики. Польща вивчає уроки війни для зміцнення власної обороноздатності та підтримує Україну, щоб конфлікт не поширився на її територію. Тема українських біженців викликає різні реакції в польському суспільстві, але українці також суттєво підтримують польську економіку, сплачуючи податки та працюючи.

Щодо історичних питань, 24 квітня розпочалися ексгумаційні роботи у селі Пужники на Тернопільщині, де загинули місцеві жителі, частина з яких була поляками. Ці роботи проводять спільно українські та польські науковці. Посол зазначив, що наступні ексгумації плануються на території Польщі, і ця співпраця допомагає знизити напругу у відносинах між країнами.

Боднар також прокоментував недавні звинувачення Польщі на адресу російських спецслужб у підпалі торговельного центру у Варшаві та закритті генерального консульства РФ у Кракові. Він вважає це частиною тривалої диверсійної діяльності Росії проти Польщі, включаючи дезінформацію та спроби нелегального проникнення через кордон.

Польща вважає зміцнення обороноздатності головним пріоритетом у підтримці України. Країна вже надала 46 пакетів військової допомоги, включаючи бронетехніку та амуніцію, а також стала важливим логістичним центром для постачання озброєння. Гуманітарна допомога також залишається на високому рівні, а співпраця між муніципалітетами двох країн активно розвивається в рамках європейських ініціатив.

Серед основних проблем у відносинах залишаються питання кордону, зокрема блокування пунктів пропуску протестувальниками, а також історичні суперечки, які, проте, тимчасово втратили гостроту завдяки спільним пошуково-ексгумаційним роботам. Водночас тривають консультації для мінімізації наслідків протестів та пошуку компромісів.

Посол наголосив на важливості оборонної співпраці та відбудови України. Польща запросила українську сторону до участі у форумі з відбудови, який відбудеться наступного року в Римі, а також планує організувати міжнародну конференцію. Формуються групи польського бізнесу та урядових агенцій для обговорення можливостей залучення до відновлення України.