Україна офіційно не зверталась ані до польської сторони, ані до будь-кого з партнерів, щоб якимось чином вони допомагали у питанні повернення військовозобов'язаних громадян.

Про це посол України у Польщі Василь Зварич сказав в інтерв’ю Sestry.

Він зазначив, що станом на сьогодні Київ не має точної цифри, скільки чоловіків призовного віку перебуває за кордоном. Саме тому припинення надання консульських послуг і подальша верифікація цих даних дасть владі змогу зрозуміти, на повернення якої кількості людей можна розраховувати.

“Ми офіційно не звертались ані до польської сторони, ані до будь-кого з партнерів, щоб якимось чином нам сприяли, допомагали у питанні повернення наших громадян в Україну. Бо це дійсно дуже особливе питання. Ми повинні сфокусувати всю увагу на тому, щоб ретельно підготуватися до початку імплементації закону про мобілізацію, щоб для кожного громадянина створити можливості для верифікації своїх даних. І вже відштовхуючись від загальної кількості, будемо продумувати наступні кроки”, – пояснив Зварич.

Василь Зварич додав, що Україна планує переконувати людей повернутися, намагатиметься донести до них, що виїзд за кордон не означає припинення зобов’язань громадянина перед державою. При цьому він наголосив, що не хотів би зводити все це до примусу.