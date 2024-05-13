Польща не зупиняла переговорів з Києвом з аграрних питань, переговори тривають на всіх рівнях.

Про це в коментарі Укрінформу заявив посол України в Польщі Василь Зварич, коментуючи заяву заступника міністра сільського господарства Польщі Міхала Колодзєйчака у польських ЗМІ про нібито зупинення переговорів з Україною через справу ексміністра сільського господарства Миколи Сольського.

За словами Зварича, йдеться не про зупинку переговорів, а про перенесення відповідної зустрічі.

“Йдеться не про зупинку переговорів, адже розмови тривають і далі на всіх рівнях, в тому числі на рівні посольства. З відомих нам обʼєктивних причин просто виникла потреба перенести термін зустрічі міністрів сільського господарства України і Польщі на пізніше, коли з українського боку буде визначено офіційну особу Міністерства аграрної політики для участі в такій зустрічі. Але хочу запевнити, що інтерес до продовження зустрічей на рівні профільних міністерств із залученням асоціацій фермерів двох країн залишається високим, і такий діалог є ефективним”, – підкреслив Зварич.

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак раніше заявив, що переговори щодо обмеження українського агроімпорту перервали через те, що “деякі представники” з боку Києва були звинувачені в корупційній діяльності.