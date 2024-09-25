Про це очільник МЗС України заявив після зустрічі в Нью-Йорку з міністром закордонних справ Сербії Марко Джуричем.
“Ми цінуємо підтримку Сербією суверенітету та територіальної цілісності України та участь у Формулі миру. Я повідомляв про російські удари по нашій енергосистемі. Я вітаю рішення Сербії відновити своє посольство в Києві вже цього року”, — повідомив Сибіга в мережі X.
I met with @MarkoDjuric. We appreciate Serbia’s support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and participation in the Peace Formula. I informed about Russian strikes on our energy system. I welcome Serbia’s decision to reopen its embassy in Kyiv already this year. pic.twitter.com/pqUJlSFy9n
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 25, 2024