Про це очільник МЗС України заявив після зустрічі в Нью-Йорку з міністром закордонних справ Сербії Марко Джуричем.

“Ми цінуємо підтримку Сербією суверенітету та територіальної цілісності України та участь у Формулі миру. Я повідомляв про російські удари по нашій енергосистемі. Я вітаю рішення Сербії відновити своє посольство в Києві вже цього року”, — повідомив Сибіга в мережі X.