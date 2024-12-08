Посольство закликало громадян США в Україні до "особливої обережності" у зв'язку зі "зростанням загроз з боку російських ракет і безпілотників, націлених на критично важливі об'єкти цивільної інфраструктури України".

Як наголосили у посольстві, громадянам США потрібно бути готовими негайно пройти в укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

“Усі громадяни США повинні стежити за сповіщеннями українського уряду щодо повітряних атак і стежити за надійним додатком “повітряного сповіщення” на своєму мобільному телефоні. Громадяни США повинні дотримуватися всіх урядових комендантських годин і швидко виконувати інструкції та шукати надійного укриття під час повітряної тривоги”, — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що у ніч на 8 грудня над Україною було збито 28 ворожих БпЛА, ще 46 локаційно втрачені. Роботу ППО було чутно у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.