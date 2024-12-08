Як наголосили у посольстві, громадянам США потрібно бути готовими негайно пройти в укриття у разі оголошення повітряної тривоги.
“Усі громадяни США повинні стежити за сповіщеннями українського уряду щодо повітряних атак і стежити за надійним додатком “повітряного сповіщення” на своєму мобільному телефоні. Громадяни США повинні дотримуватися всіх урядових комендантських годин і швидко виконувати інструкції та шукати надійного укриття під час повітряної тривоги”, — йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що у ніч на 8 грудня над Україною було збито 28 ворожих БпЛА, ще 46 локаційно втрачені. Роботу ППО було чутно у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
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