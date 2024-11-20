Посольство США в Україні повідомило про отримання конкретної інформації щодо ймовірної значної повітряної атаки 20 листопада.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті посольства.

Зазначається, що з міркувань безпеки дипустанова буде закрита, а співробітникам відомства наказано сховатися на місці.

Американських громадян, які перебувають в Україні, закликали бути готовими негайно реагувати на сигнал повітряної тривоги та пройти в укриття.