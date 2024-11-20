Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті посольства.
Зазначається, що з міркувань безпеки дипустанова буде закрита, а співробітникам відомства наказано сховатися на місці.
Американських громадян, які перебувають в Україні, закликали бути готовими негайно реагувати на сигнал повітряної тривоги та пройти в укриття.
“Негайно сховайтеся, якщо оголошено повітряну тривогу. Дотримуйтесь вказівок українських посадових осіб та служб швидкого реагування у разі надзвичайної ситуації”, — йдеться у повідомленні.
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