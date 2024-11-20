Американське посольство в Києві, яке тимчасово припинило роботу 20 листопада через ймовірну загрозу обстрілів, планує повернутися до звичайного режиму 21 листопада.

Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

Міллер зазначив, що уряд США постійно стежить за безпековою ситуацією в Україні та приділяє особливу увагу захисту співробітників дипломатичних установ.

“Ми розраховуємо, що відновимо звичайну роботу завтра”, – наголосив він.

Водночас представник Держдепу не розкрив подробиць загрози, через яку посольство тимчасово призупинило роботу. Однак він зауважив, що за останні дні Україна зазнала масштабних авіаційних ударів.

“Це питання, за яким ми пильно стежимо – уряд США дуже серйозно ставиться до безпеки своїх працівників”, – підкреслив Міллер.

Важливо, що жоден зі співробітників посольства не залишав територію України. Це свідчить про готовність американської дипломатичної місії продовжувати свою роботу навіть у складних умовах.