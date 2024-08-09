Бухгалтерку компанії "Міт пром", яка є частиною групи Тетяни Глиняної, затримали БЕБ за підозрою у фінансових порушеннях, зокрема, у справі про 4,7 мільйона євро.

Про це пише журналістка Цензор.НЕТ.

Група Глиняної є найбільшим постачальником Міністерства оборони в останні роки, і нещодавно компанія скаржилася на блокування рахунків, що, на їхню думку, може призвести до проблем з постачанням для армії.

“Сама Тетяна Глиняна зараз мешкає в Хорватії, де минулого року там прикупила 4 готелі, а потім за 20 мільйонів євро їх продала якомусь Діяну Яхєфендічу, який відомий в країні тільки через роман з кінозіркою. Десь до кінця року Яхєфендіч мав заплатити Глиняній гроші. Ні разу не здивуюсь, що це могли б бути гроші, вилучені сьогодні БЕБ”, – пише на власній сторінці Facebook журналістка Тетяна Ніколаєнко.

Зазначається, що у Глиняної безліч компаній у володінні: “Міт пром”, “Актив компані”, “Гранд консалт” тощо.

У минулому році після скандалу з “Актив компанії” Глиняна залучила до тендерів Міноборони інші компанії, зокрема “Гранд консалт”, яка отримала контракти на понад 13 мільярдів.

Натомість “Міт пром”, незважаючи на участь у понад 20 тендерах, виграв лише один контракт на 0,4 мільярда. Аналіз показує, що ціни на продукти в договорах “Гранд консалт” та “Міт пром” збігаються, що вказує на можливий зв’язок між компаніями.

У цьому сезоні компанія Глиняної уклала контракт з Міноборони через “Міт пром” і отримала майже 4 мільярди на останніх торгах. Хоча справа стосується 2022-2023 років, ймовірно, це відкати цього року.

Постачальники Міноборони купують товар на 25% дешевше ринкової ціни, що ставить під сумнів чесність торгів.

Автор тексту – Тетяна Ніколаєнко вважає, що для покращення ситуації необхідно розбити каталог товарів на групи, але Міноборони не проявляє інтересу до цієї пропозиції.