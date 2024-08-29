21:10 Ще 14 дітей повернуто з тимчасово окупованих територій, — Єрмак
20:51 Поставки боєприпасів у рамках чеської ініціативи проходять за планом
20:32 Під час масованого обстрілу РФ загинув льотчик ЗСУ Олексій Месь
19:58 На Дніпропетровщині окупанти обстріляли Нікопольський район, внаслідок чого загинула жінка, шестеро — отримали поранення
19:35 Бізнесмен Ігор Коломойський залишатиметься під вартою
19:16 Нардеп Копитін потрапив у ДТП та отримав важкі травми
18:56 Кулеба наголосив на необхідності термінового надання Україні військової допомоги
18:32 РФ кидає у бій все, що може рухатись і наступати, — Сирський
17:58 Родичі полонених вийшли на протест біля офісу Червоного Хреста
17:41 Комітет ВР проігнорував пропозицію провести засідання щодо Курщини та Донеччини, — Безугла
17:16 ВАКС стягнув у дохід держави квартиру, яка належала керівнику ТЦК
16:58 На Харківщині внаслідок російського авіаудару постраждала 21 особа
16:37 На узбережжі Одеси знешкодили морську міну
16:13 Росії заявили, що стали відомі імена нових фігурантів справи про теракт у «Крокусі»
15:58 Країни східної Європи можуть обмежити пересування російських дипломатів
15:37 РФ контролює лише мікрорайон Канал, а не 40% Часового Яру, — Полухін
15:12 У річці Сейм зібрали приблизно 10 тонн мертвої риби: відкрили кримінальне провадження
14:50 У Києві у межах дерусифікації перейменують ще сім вулиць та провулків
14:39 Зеленський у роковини трагедії в Іловайську: Це був спланований цинічний російський злочин
14:17 Ситуація з якістю води у річках Сейм і Десна контрольована
13:57 Частина заморожених активів РФ піде на підготовку України до зими, — посол ЄС
13:36 Нідерланди дозволяють використовувати надані Україні F-16 на території РФ
13:11 Деякі енергоблоки ТЕС неможливо відновити в осяжній перспективі, — Кудрицький
12:52 Бербок підтвердила плани Німеччини надати Україні 4 системи ППО IRIS-T
12:43 Авіакатастрофа у Броварах: до суду скерували обвинувальний акт
12:24 Народного депутата Дмитрука оголосили у розшук
11:58 Україна надасть США список цілей у РФ, по яких планує завдавати ударів американською зброєю
11:43 Кулеба: Збиття Польщею російських ракет і дронів не приведе до участі НАТО у війні
11:29 РФ оголосила в розшук ексдепутата Латвії Юрашса, який воює за Україну
10:59 Війська РФ контролюють близько 40% Часового Яру, — Сили оборони
10:37 Завод США, що виробляє артилерійські снаряди для України, на половину збільшив виробництво
10:17 Сили ППО знищили 60 “шахедів” і дві керовані авіаракети вночі
09:50 Минулої доби росіяни вбили п’ятьох жителів Донеччини, ще шістьох поранили
09:36 На фронті за добу відбулося 195 боєзіткнень, — Генштаб
09:15 У Генштабі підтвердили ураження нафтобаз у Ростовській та Кіровській областях
08:55 На війні в Україні РФ втратила за добу 1200 військових, — Генштаб
08:14 DeepState розповів, на яких ділянках фронту просунувся ворог

Поставки боєприпасів у рамках чеської ініціативи проходять за планом

Усі поставки боєприпасів в рамках чеської ініціативи здійснюються згідно з контрактами, і Київ високо оцінив цю підтримку.

Четвер, 29 серпня 2024, 20:51

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на зустрічі в Брюсселі.

Прага раніше повідомила, що в рамках чеської ініціативи Україна отримає 100 000 одиниць боєприпасів у липні-серпні. До кінця року планується поставити загалом 500 000 одиниць великокаліберних боєприпасів.

На сьогоднішній неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС обговорення розпочалося з ситуації в Україні. Глава МЗС України Дмитро Кулеба згадав про затримки в постачанні військової допомоги.

“З боєприпасами обіцянка виконується, йдеться більше про зусилля щодо забезпечення протиповітряної оборони. Ситуація складна, тому що систем протиповітряної оборони мало, і кожен захищає їх, тому що потрібно мати можливість захищати і свій власний повітряний простір”, – сказав Ліпавський.

Чехія знову закликала на засіданні підтримати її пропозицію щодо обмеження пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні. “У нас є підтримка Румунії, Польщі, Данії, Нідерландів і трьох країн Балтії. Однак потрібно залучити до цієї групи й інші держави, які поки що не підтримують”, — додав Ліпавський.

Країна вже дев’ять місяців просуває ідею обмеження пересування російських дипломатів у межах Шенгену, пропонуючи видавати їм візи та дозволи на проживання, що дозволять переміщення тільки в межах країни перебування.

 “Це пропозиція, яка має сприяти обмеженню шпигунської діяльності Росії в Європі”, – додав Ліпавський. Деякі країни, наприклад,

Деякі країни, наприклад, Німеччина, Угорщина чи Італія, мають проблеми з цим заходом, вони особливо побоюються кроків у відповідь з боку Москви.

  • На фронті за добу відбулося 195 боєзіткнень, — Генштаб
  • Комітет ВР проігнорував пропозицію провести засідання щодо Курщини та Донеччини, — Безугла
  • РФ кидає у бій все, що може рухатись і наступати, — Сирський
Теги: зброя, Україна, Чехія

Межа у Telegram

Підписатись