Поставки боєприпасів у рамках чеської ініціативи проходять за планом

Усі поставки боєприпасів в рамках чеської ініціативи здійснюються згідно з контрактами, і Київ високо оцінив цю підтримку.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на зустрічі в Брюсселі.

Прага раніше повідомила, що в рамках чеської ініціативи Україна отримає 100 000 одиниць боєприпасів у липні-серпні. До кінця року планується поставити загалом 500 000 одиниць великокаліберних боєприпасів.

На сьогоднішній неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС обговорення розпочалося з ситуації в Україні. Глава МЗС України Дмитро Кулеба згадав про затримки в постачанні військової допомоги.

“З боєприпасами обіцянка виконується, йдеться більше про зусилля щодо забезпечення протиповітряної оборони. Ситуація складна, тому що систем протиповітряної оборони мало, і кожен захищає їх, тому що потрібно мати можливість захищати і свій власний повітряний простір”, – сказав Ліпавський.

Чехія знову закликала на засіданні підтримати її пропозицію щодо обмеження пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні. “У нас є підтримка Румунії, Польщі, Данії, Нідерландів і трьох країн Балтії. Однак потрібно залучити до цієї групи й інші держави, які поки що не підтримують”, — додав Ліпавський.

Країна вже дев’ять місяців просуває ідею обмеження пересування російських дипломатів у межах Шенгену, пропонуючи видавати їм візи та дозволи на проживання, що дозволять переміщення тільки в межах країни перебування.

“Це пропозиція, яка має сприяти обмеженню шпигунської діяльності Росії в Європі”, – додав Ліпавський. Деякі країни, наприклад,

Деякі країни, наприклад, Німеччина, Угорщина чи Італія, мають проблеми з цим заходом, вони особливо побоюються кроків у відповідь з боку Москви.