Реабілітація Юліана Гоїва – визнання героя Українських січових стрільців

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Юліан Гоїв, командир чоти Українських січових стрільців та військовик Української галицької армії, був розстріляний у 1937 році в Харкові. 29 квітня 2025 року Національна комісія ухвалила рішення про його реабілітацію.

Цей випадок є першим у Івано-Франківській області, коли січовому стрільцеві повернули чесне ім’я в часи незалежності України, і він є одним з небагатьох в Україні, хто отримав таке визнання.

Юліан Гоїв, який брав участь у Першій світовій війні, пережив полон разом із Євгеном Коновальцем. Він активно долучався до ключових подій Української революції та був елітним офіцером, що володів кількома мовами.

Матеріал, що висвітлює життя та подвиги Юліана Гоїва, підкреслює важливість відновлення історичної справедливості та вшанування пам’яті героїв України.