Реабілітація Юліана Гоїва – першого січового стрільця з Івано-Франківщини

Текст статті підготовано на основі матеріалів Суспільне

Юліан Гоїв, командир чоти Українських січових стрільців та військовик Української галицької армії, був розстріляний у 1937 році в Харкові. 29 квітня 2025 року Національна комісія визнала його реабілітованим. Це стало важливим кроком, адже він став першим січовим стрільцем з Івано-Франківщини, якому повернули чесне ім’я в роки незалежності України.

Юліан Гоїв народився 27 квітня 1894 року в Снятині в родині дяка та фінансиста Івана Гоїва. Його родина була знайома з відомими українськими письменниками та художниками, такими як Василь Стефаник і Марко Черемшина.

“То – брат моєї бабусі. Вона була найстаршою в родині Гоївих. Потім були ще дві сестри й четвертим був Юліан”, – Олександр Отава

Історик Андрій Бойда розповідає про родинну садибу Гоївих: “Хата 1912 року побудови. Вони були настільки заможними, що приїхала бригада з Гуцульщини, дійсно все це їм вибудувала. Тут проживали шестеро дітей Гоївих: Ольга, Юліан, Наталія, Євген, Омелян і Зенон.”

Юліан навчався у реальній цісарсько-королівській школі у Снятині, де проявляв відмінні успіхи. “Завжди був грамотний, здібний, виявляв інтерес до іноземних мов. Дуже добре вивчав французьку та латину, що згодом стало в нагоді під час служби в армії,” – зазначає Андрій Бойда.

Після закінчення школи Юліан вступив до технічного університету у Брно, але з початком Першої світової війни вирішив стати добровольцем. “Кожна мама відмовляє свою дитину, щоб не йшла, бо переживає. Але Юліан вирішив, що його обов’язок – бути у війську,” – говорить Олександр Отава.

Юліан Гоїв став одним з перших добровольців у легіон Українських січових стрільців. У грудні 1914 року він отримав поранення під час бою за карпатські перевали, а під час лікування пройшов австрійські лейтенантські курси.

Найбільша військова звитяга Юліана відбулася під час боїв на Маківці, де він був поранений і захоплений у полон. Після цього він провів час у полоні в селі Чорний Яр, де зустрівся з Євгеном Коновальцем.

“Ось ця фотографія унікальна тим, що тут Євген Коновалець разом з Юліаном Гоївим. П’ють разом чай в таборі для військовополонених,” – Андрій Бойда

Юліан повернувся додому у 1918 році і брав участь у визвольних змаганнях. Після формування Червоної української галицької армії він став командиром другого куреня бригади Українських січових стрільців, але не вступав до Комуністичної партії.

У вересні 1937 року Юліана Гоїва арештували. “Обшук у квартирі не проводився. Його допитували до листопада 1937 року. Справа була сфальсифікована ‘з нуля’. 10 грудня 1937 року Юліана засудили до розстрілу,” – говорить Андрій Бойда.

“Як Юліана розстріляли у 1937 році, то наступного дня його дружині повернули мундир. Де Юліана поховали, невідомо,” – Олександр Отава

Восени 2024 року Андрій Бойда розпочав процес реабілітації Юліана. “Ти доводиш, що людину дійсно незаконно позбавили життя,” – зазначає дослідник.

29 квітня 2025 року Юліан Гоїв був офіційно реабілітований. “Це перший січовий стрілець, який реабілітований посмертно саме українською державою,” – підкреслює Андрій Бойда.