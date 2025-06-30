Відкладення 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії через позицію Словаччини

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Посли Європейського Союзу вирішили не розглядати 18-й пакет санкцій проти Росії, поки Словаччина не досягне угоди з Єврокомісією щодо відмови від російського газу. Цю інформацію повідомив дипломат ЄС, який побажав залишитися анонімним.

“Безглуздо обговорювати це до візиту представника ЄК до Братислави. Пакет в основному узгоджений. Для того, щоб 2 делегації зняли свої застереження, необхідно вирішити інші питання. Одна делегація має проблему. Інша підтримує її. Але формально це два застереження.” – Дипломат ЄС

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо раніше анонсував, що наступного тижня до країни прибуде спеціальна місія Європейської комісії для обговорення пропозиції REPowerEU.

На засіданні послів ЄС 27 червня не вдалося ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії, і питання буде розглянуто знову після зняття двох застережень, які стосуються позицій Словаччини та Угорщини.

26 червня Фіцо заявив, що він накладе вето на 18-й пакет санкцій, якщо його не відтермінують, оскільки не погоджується з пропозицією про припинення імпорту російських енергоносіїв.

24 червня міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар зазначив, що країна оцінила попередні пункти пакету і, якщо не з’явиться нічого нового, зможе його підтримати, оскільки санкції не матимуть негативного впливу на словацьку економіку.

Угорщина також висловила намір разом зі Словаччиною блокувати ухвалення пакету санкцій, хоча словацьке представництво при ЄС спростувало цю інформацію, підкресливши, що питання не було включене до порядку денного Ради ЄС.

Основні положення 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії

У червні 2025 року Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, який включає нові обмеження для енергетичного та банківського секторів Росії, а також заборону транзакцій, пов’язаних із проєктом “Північний потік”.

Енергетика та газ:

Заборона всіх транзакцій, пов’язаних з Nord Stream 1 і 2: оператори з ЄС не зможуть здійснювати прямі чи непрямі угоди через ці трубопроводи.

Ціновий ліміт на нафтопродукти знижено з $60 до $45 за барель, щоб ускладнити Росії отримання доходів.

Розширення “тіньового флоту”: до санкційного списку додано ще 77 танкерів, які перевозили нафту поза законами.

Заборона імпорту нафтопродуктів, виготовлених із російської нафти, щоб уникнути обходу санкцій через треті країни.

Фінанси та банківська сфера: