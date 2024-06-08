Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця вважає, що називати повномасштабну війну Росії проти України "українською кризою" є неправильним й неправомірним, тому закликав припинити використання евфемізмів, які приховують відповідальність країни-агресора.

Про це він заявив у пʼятницю, 7 червня, на засіданні Радбезу ООН.

Кислиця наголосив на тому, що й зараз деякі члени Ради безпеки ООН продовжують вживати саме таке формулювання щодо війни Росії проти України.

“Росія вбиває українців, бо просто хоче стерти українську державність і українську націю з лиця землі. Чи правильно називати таке бажання “українською кризою”?” — звернувся дипломат до членів Радбезу.

У своїй доповіді Кислиця нагадав, що від агресивної війни, розв’язаної Росією найбільше постраждала Україна, її народ, навколишнє середовище та інфраструктура. Водночас понад два роки, за словами постпредставника України, у залі засідань ООН досі лунає фраза “українська криза”, замість того, щоб говорити про “міжнародний збройний конфлікт”.

Кислиця закликав колег припинити використовувати евфемізми, які приховують відповідальність Російської Федерації, й почати використовувати більш коректне формулювання щодо міжнародного збройного конфлікту, який є наслідком російської агресії проти України.