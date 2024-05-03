При російській атаці Нікополя Дніпропетровської області поранено 44-річного чоловіка. Його госпіталізували

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Через ворожу атаку на Нікопольщину постраждав 44-річний чоловік. У нього осколкове поранення. Госпіталізований в стані середньої тяжкості”, – написав він.

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Загалом, за словами Лисака, впродовж дня сили РФ поцілили по Нікопольському району 11 разів – дронами-камікадзе та артилерією. Російські війська обстрілювали Нікополь, Мирівська і Покровська сільська громади.

Пошкоджені 13 приватних будинків, 5 господарських споруд, медзаклад, авто і лінії електропередач, повідомив очільник ОВА.