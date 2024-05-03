Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Через ворожу атаку на Нікопольщину постраждав 44-річний чоловік. У нього осколкове поранення. Госпіталізований в стані середньої тяжкості”, – написав він.
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Загалом, за словами Лисака, впродовж дня сили РФ поцілили по Нікопольському району 11 разів – дронами-камікадзе та артилерією. Російські війська обстрілювали Нікополь, Мирівська і Покровська сільська громади.
Пошкоджені 13 приватних будинків, 5 господарських споруд, медзаклад, авто і лінії електропередач, повідомив очільник ОВА.
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