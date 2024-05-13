Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Е-Посвідчення – це усі дані у смартфоні та спрощення доступу до послуг та компенсацій. Протестувати новий документ у застосунку можна, якщо є паспорт у Дії та картка платника податків (РНОКПП).
Стати бета-тестувальником можуть:
- учасники бойових дій;
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- учасники війни;
- постраждалі учасники Революції Гідності;
- члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;
- члени сім’ї загиблого (померлого) Захисника і Захисниці України.
“Більше не потрібно носити з собою паперовий документ, посвідчення буде завжди під рукою — у смартфоні. Збираємо тестувальників, щоб переконатися, що інтерфейс зрозумілий, а дані з реєстру тягнуться коректні та в повному обсязі”, — написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Як відзначили у Генштабі ЗСУ, бета-тестування не означає повноцінного впровадження сервісу. І на цьому етапі ще не дає права користуватися е-Посвідченням для отримання пільг до дати його офіційного впровадження.
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