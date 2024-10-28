Сьогодні, 28 жовтня, російський "Шахед" пролетів небезпечно близько до одного з енергоблоків Хмельницької атомної електростанції.

Про це повідомила пресслужба “Енергоатому”.

Зазначається, що з настанням осінньо-зимового періоду агресор посилює енергетичний терор українських АЕС, що створює нові ризики для безпечної експлуатації атомних об’єктів.

“Ворог свідомо порушує принципи ядерної та радіаційної безпеки АЕС, вдаючись до відвертого тероризму. Це необхідно зупинити якнайшвидше, адже наслідки може відчути увесь континент”, – наголосив керівник “Енергоатома” Петро Котін.