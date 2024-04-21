Для виправлення ситуації з дефіцитом електроенергії до Харкова доставлять газотурбінну електростанцію.

Про це повідомив голова Харківської ОДА, Олег Синєгубов.

“Маємо підтримку й повне розуміння від іноземних партнерів щодо посилення енергетичної безпеки Харкова”, – сказав голова Харківської ОДА.

Делегація у складі послів Естонії, Данії, Швеції, Франції та представників ООН оглянула пошкодження разом із Віце-прем’єр-міністром з питань реконструкції Олександром Кубраковим та головою комісії ВРУ з регіонального розвитку Оленою Шуляк.

“Очікуємо, що незабаром до Харкова доставлять придбані газотурбінні електростанції, які допоможуть поліпшити ситуацію з дефіцитом електроенергії”, – додав Олег Синєгубов.

Надалі є важливою чітка позиція європейських країн щодо підтримки України в боротьбі проти російських військ.