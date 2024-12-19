Про це повідомило Міністерство оборони Данії.
Очільник Міноборони Троелс Лунд Поулсен підкреслив, що пріоритетом є зміцнення можливостей України захищатися від російських авіаударів.
“Однією з найбільш нагальних потреб України зараз є можливість захистити себе від російських авіаударів. Ось чому ми надаємо пріоритет більшій підтримці протиповітряної оборони”, — сказав він.
Окрім того, Данія та Швеція спільно передадуть Україні кілька БМП CV90, а Данія також надасть додатковий персонал для розширення допомоги України в рамках місії НАТО і ЄС.
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