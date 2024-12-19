Данія виділила 2,1 мільярда данських крон (понад 281 мільйон євро) на посилення української протиповітряної оборони. Це вже 23-й пакет допомоги Україні, який також включає фінансування для підтримки функціонування українських винищувачів F-16.

Про це повідомило Міністерство оборони Данії.

Очільник Міноборони Троелс Лунд Поулсен підкреслив, що пріоритетом є зміцнення можливостей України захищатися від російських авіаударів.

“Однією з найбільш нагальних потреб України зараз є можливість захистити себе від російських авіаударів. Ось чому ми надаємо пріоритет більшій підтримці протиповітряної оборони”, — сказав він.

Окрім того, Данія та Швеція спільно передадуть Україні кілька БМП CV90, а Данія також надасть додатковий персонал для розширення допомоги України в рамках місії НАТО і ЄС.