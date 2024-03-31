В Україні ремонтують гаубиці М777, і використовують для цього українські запчастини.

Україна отримала від союзників щонайменше 190 одиниць гаубиць M777. До 2023 року завдяки точності вони стали одним із найкращих великокаліберних знарядь України.

Про це пише видання Forbes.

Боєприпаси нарешті почали постачати — і Україна готує свої великі гармати. Готуються гаубиці М777, які переважно надали зі США. До того ж їх ремонтують в Україні та за допомогою українських запчастин.

За словами головкома Олександра Сирського, виробництво деяких деталей налагодили в Україні. Для відновлення кожної одиниці гаубиці М777 використовується 40% деталей і запасних частин вітчизняних підприємств.

Це важливо, тому що після відправлення пошкодженої зброї іноземного виробництва для ремонту в інші країни її повернення затягнулося на місяці. Так в українських бригад виник дефіцит танків Leopard 2.

Україна отримала від союзників, включно зі США, щонайменше 190 одиниць M777. До 2023 року п’ятитонні гаубиці, розраховані на екіпаж із п’яти осіб, стали одними з найкращих великокаліберних знарядь України. Усе завдяки точності, як сказав один із українських стрільців.

За 25 місяців запеклих боїв росіяни знищили — здебільшого за допомогою безпілотників і контрбатарейної боротьби — 44 українські М777 і пошкодили ще 38. Це скоротило майже вдвічі кількість M777 на передовій, пише видання.

Брак гаубиць — не найбільша проблема українського артилерійського корпусу.

Без американських боєприпасів кількість боєприпасів української артилерії, що вистрілюються, від 10 000 скоротилася до 2000 за день.

Але все ж республіканці, можливо, нарешті стануть на бік демократичної України, а не авторитарної Росії, зазначають журналісти. Спікер нижньої палати Конгресу Майк Джонсон усе ж пообіцяв винести на голосування питання про нову допомогу Україні на квітень.

“Якщо це станеться, уряд США може в терміновому порядку відправити до України сотні тисяч снарядів. Вони можуть почати надходити одночасно зі щонайменше мільйоном снарядів, закуплених для України консорціумом під керівництвом Чехії. Україна також отримала останні кілька сотень тисяч із тих мільйонів снарядів, які Євросоюз обіцяв минулого року”, – пишуть журналісти.