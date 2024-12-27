Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон знявся в українському фільмі "Потяг у 31 грудня" — новорічній комедії, події якої відбуваються в потязі. Напередодні Нового року пасажири вирушають до Львова, а дорогою їх чекають несподіванки.

Відео та фото зі зйомок оприлюднив продюсер фільму та ведучий Юрій Горбунов.

На кадрах Борис Джонсон, перебуваючи на Київському центральному вокзалі, вітає українців з Новим роком, виголошує “Слава Україні” і свою знамениту фразу “Добрий день, everybody”.

Джонсон з’явився у фірмовій шапці з написом “Нумерація вагонів починається з голови поїзда”, яку колись подарувала йому “Укрзалізниця”.

“Дякуємо Борису Джонсону, якого ми по-доброму називаємо Джонсонюк, за те що він погодився знятися в нашому фільмі. Нам видається, що це гарна, тепла родзинка, яка стала ще одним гвинтиком магії кіно”, — написав Горбунов.

За сюжетом, потяг, що рухається до Львова, раптово зупиняється на засніженому полі напередодні Нового року. У результаті, пасажири змушені не тільки боротися з труднощами, але й знаходити порозуміння один з одним.

Горбунов також зазначив, що фільм уже доступний для перегляду у всіх кінотеатрах України.