Відео та фото зі зйомок оприлюднив продюсер фільму та ведучий Юрій Горбунов.
На кадрах Борис Джонсон, перебуваючи на Київському центральному вокзалі, вітає українців з Новим роком, виголошує “Слава Україні” і свою знамениту фразу “Добрий день, everybody”.
Джонсон з’явився у фірмовій шапці з написом “Нумерація вагонів починається з голови поїзда”, яку колись подарувала йому “Укрзалізниця”.
“Дякуємо Борису Джонсону, якого ми по-доброму називаємо Джонсонюк, за те що він погодився знятися в нашому фільмі. Нам видається, що це гарна, тепла родзинка, яка стала ще одним гвинтиком магії кіно”, — написав Горбунов.
За сюжетом, потяг, що рухається до Львова, раптово зупиняється на засніженому полі напередодні Нового року. У результаті, пасажири змушені не тільки боротися з труднощами, але й знаходити порозуміння один з одним.
Горбунов також зазначив, що фільм уже доступний для перегляду у всіх кінотеатрах України.
- На зруйнованому трансформаторі Орест у Києві презентували уривки документального фільму “Останній прометей Донбасу”
- Документальний фільм про ресторан Veselka у Нью-Йорку потрапив до ТОПу найкращих від CNN
- “Гра в кальмара”: Акції південнокорейських компаній впали після дебюту нового сезону