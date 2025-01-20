Міноборони пояснило, що для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) військовозобов'язаним, визнаним обмежено придатними, необхідно мати направлення від територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Як пише “Судово-юридична газета“, це випливає із роз’яснення Міноборони.

Громадяни, які були визнані обмежено придатними до змін у законодавстві, тобто до 4 травня 2024 року, повинні пройти повторний медичний огляд до 4 лютого 2025 року включно. Організацією медогляду та уточненням даних займаються ТЦК за місцем проживання.

Військовозобов’язані повинні з’явитися до ТЦК у строки, вказані в мобілізаційних розпорядженнях чи повістках, для взяття на облік та проходження медичного огляду.

На даний момент проходження ВЛК можливе лише за направленням, яке видається ТЦК. Для цього ТЦК має викликати військовозобов’язаного повісткою, або він може самостійно звернутися до ТЦК для отримання направлення на ВЛК.

Міноборони також уточнило, що згідно з наказом №402, висновок ВЛК є дійсним протягом одного року з дати медогляду, тому військовозобов’язаним потрібно щорічно оновлювати свою медичну інформацію.

За непроходження ВЛК передбачено штраф від 17 000 до 25 500 грн згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП).