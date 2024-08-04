Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії знищено 80% лісів національного парку «Святі Гори» на Донеччині, що призвело до шкоди довкіллю на суму приблизно 16 млрд гривень.

Про це інформує Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Національний природний парк «Святі Гори» перебував в окупації з березня по вересень 2022 року і наразі піддається постійним обстрілам, що викликає численні пожежі.

За дорученням Міністра захисту довкілля Руслана Стрільця, заступниця Міністра Олена Крамаренко та директори Департаментів Міндовкілля провели робочий візит до парку для розробки плану відновлення та визначення пріоритетних проблем, які потребують термінового вирішення.

Внаслідок війни нацпарк «Святі Гори» зазнав значних втрат: близько 9,5 тисяч гектарів лісу знищено вогнем, а 10 тисяч гектарів потребують обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів.

Природоохоронці вже розмінували близько 100 км лісових доріг, що сприяє ліквідації пожеж. Загальна шкода довкіллю парку оцінюється в 16 млрд гривень.