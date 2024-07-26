Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, коментуючи падіння уламків російських безпілотників на румунську територію, пояснив, що його країна не має можливості збивати ці дрони над Україною.

Про це він сказав у п’ятницю, 26 липня, під час візиту до повіту Бузеу на південному сході Румунії, повідомляє Digi24.

Румунського прем’єра попросили прокоментувати ситуацію з російськими безпілотниками, фрагменти яких знаходили на території Румунії останніми ночами.

“Для того, щоб збити їх, ми повинні відкрити вогонь по українській території, а я вважаю, що це ще не дозволено, я не чув про жодне рішення з цього питання”, – пояснив він.

Чолаку сказав, що, за даними повітряної розвідки, російські дрони біля кордону з Румунією в районі Дунаю зазвичай збиває українська сторона.

“Досі для румунів немає жодної небезпеки у цьому районі”, – впевнений голова румунського уряду, додавши, що після попередніх інцидентів були вжиті заходи безпеки та посилене патрулювання повітряного простору.