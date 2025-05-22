У Новому Південному Уельсі, Австралія, спостерігається серйозна повінь, викликана сильними дощами, які за короткий час принесли опадів, що в кілька разів перевищують місячну норму. Внаслідок цієї стихії загинула щонайменше одна людина, а близько 50 тисяч осіб опинилися в ізоляції.

Поліція виявила тіло 63-річного чоловіка в затопленому будинку в селищі Мото, яке розташоване приблизно за 400 км на північний схід від Сіднея. У багатьох населених пунктах місцеві жителі змушені були рятуватися на дахах своїх будинків, уникаючи підйому води, а рятувальники використовували гелікоптери, човни та дрони для проведення пошуково-рятувальних операцій.

«Ми очікуємо на ще гірші новини протягом наступних 24 годин. Це лихо стало справжнім ударом для нашої громади», – зазначив прем’єр штату Кріс Міннс.

Особливо постраждало місто Кемпсі, яке розташоване на берегах річки Маклі. Мер Кінні Рінг повідомила, що зливи оточили місто без попередження. У її громаді понад 20 тисяч людей залишилися без доступу до ліків та інших життєво важливих ресурсів.

Загалом до 50 тисяч осіб з регіону Середнього Північного узбережжя можуть бути ізольованими через розлив річок, які стікають з гір у густозаселені долини. Влада також повідомила, що щонайменше троє людей вважаються зниклими безвісти. Рятувальні операції продовжуються.