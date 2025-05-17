Внаслідок сильних погодних умов у двох штатах США загинуло понад 20 людей. У штаті Кентуккі зафіксовано щонайменше 14 смертей, тоді як у Міссурі загинуло ще 7 осіб. У Сент-Луїсі постраждали більше 5000 будинків, згідно з повідомленнями новинних агентств.

Національна метеорологічна служба зафіксувала можливе торнадо в районі Клейтон, штат Міссурі, між 14:30 та 14:50, неподалік від Сент-Луїса. Проте наразі немає офіційного підтвердження, що це дійсно було торнадо.

Губернатор Кентуккі, Енді Бешир, оголосив надзвичайний стан у штаті. Влада активно оцінює завдані збитки та організовує рятувальні роботи. Бешир також попередив, що кількість жертв може зрости.

Шериф округу Лорел у Кентуккі, Джон Рут, повідомив про численні випадки тяжких травм серед постраждалих. За його словами, шторм розпочався пізно ввечері 16 травня, і наразі тривають пошуки людей, які могли вижити.

Більше 99 тисяч споживачів у Кентуккі залишаються без електрики, а в Міссурі – ще 84 тисячі. Комунальна компанія Spire Energy, яка обслуговує 1,7 мільйона клієнтів, повідомила про серйозні пошкодження: повалені цегляні стіни, зламані гілки дерев та пошкоджені електролінії.

Мер Сент-Луїса, Кара Спенсер, зазначила, що у місті постраждало понад 5000 будинків. У найбільш уражених районах було введено нічну комендантську годину для забезпечення безпеки мешканців.

Варто зазначити, що у березні цього року в США також відбувся потужний шторм, що супроводжувався серією торнадо, які завдали значних руйнувань і забрали життя щонайменше 26 осіб у кількох штатах.