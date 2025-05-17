Внаслідок вибуху автомобіля в Каліфорнії, в місті Палм-Спрінгз, загинула щонайменше одна людина. Цю інформацію підтвердили джерела в правоохоронних органах, які знайомі з деталями розслідування.

Очевидці описують вибух як надзвичайно потужний, зазначаючи, що уламки розлетілися на велику відстань, а також зазнали пошкоджень кілька сусідніх бізнесів.

Вибух був настільки сильним, що його відчули на значній відстані. Наразі особа загиблого та його зв’язок з подією залишаються невідомими.

Інформації про поранених або можливий мотив нападу поки що немає. Також неясно, чи була метою вибуху клініка репродуктивної медицини, що розташована неподалік від місця події.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом був проінформований про інцидент, який, за словами його пресслужби, стався в медичному закладі в Палм-Спрінгз.