Про це повідомили в “Укрзалізниці”.
Станом на ранок понеділка:
- рейс “Відень – Київ – Відень” курсує як “Будапешт – Київ – Будапешт”;
- рейс “Чоп – Відень” угорськими вагонами класу “Інтерсіті” також обмежений до Будапешта;
- рейси “Прага – Перемишль – Прага” будуть відправлені з початкових станцій за розкладом, а затоплену прикордонну ділянку між Граніце-на-Мораві й Рибніком долатимуть автобусами;
- рейс “Прага – Чоп” прямує в обʼїзд і прибуде до Чопа +2 години до розкладу, із Чопа вирушить за графіком.
“Всі поїзди у сполученні України і Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні курсують без змін”, — зазначили в УЗ.
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